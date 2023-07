Touax : renforce ses fonds

(Boursier.com) — Touax SCA a signé et mis en place, le 27 juillet, un prêt senior secured de 40 millions d'euros, d'une maturité de 4 ans.

Ce financement permet l'extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe et s'inscrit dans sa stratégie de croissance et de rentabilité, avec pour objet le refinancement du prêt 'senior secured' à échéance juin 2024 du même montant.

Ce financement a été organisé sous la forme d'un club deal bancaire avec la Banque Internationale à Luxembourg et LCL comme co-arrangeurs et La Banque Postale, Banque Palatine et Crédit Agricole Ile-de-France comme participants.

"Nous sommes très satisfaits de ce pool bancaire qui réunit de nouveaux partenaires comme la Banque Internationanale à Luxembourg (BIL Corporate Finance), La Banque Postale et Banque Palatine avec nos banquiers historiques du groupe LCL/Crédit Agricole (le premier compte bancaire de Touax date de plus cent ans, ouvert en 1898 au Crédit Lyonnais). Ce financement marque une étape importante pour le Groupe en soutenant sa stratégie de développement autour des activités de location de matériels de transport durable, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde et leur offrant la possibilité de se tourner vers des transports décarbonés. " indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe.