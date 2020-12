Touax : refinancement d'actifs dans la division Rail pour 180 ME

(Boursier.com) — Touax annonce le refinancement de sa division Rail pour un total de 180 millions d'euros combinant un prêt écologique Green Loan à 5 ans en euros et en livres sterling pour un montant équivalent à 120 millions d'euros et une ligne de crédit confirmée (revolving credit facility) de 3 ans assortie d'une option de conversion en emprunt à terme de 2 ans pour un montant équivalent à 60 millions d'euros, en euros et en livres sterling pour partie.

Cette opération permet le refinancement du portefeuille d'actifs existants ainsi que le financement de futurs investissements. Elle intervient après l'augmentation de capital de Touax Rail Limited réalisée en septembre dernier avec DIF Capital Partners et va ainsi soutenir le développement de ses activités de location long terme de wagons de fret en Europe. Les banques arrangeurs sont Crédit Agricole CIB (agent de la documentation), Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (agent de la facilité et agent des suretés) et ING bank (conseil vert).