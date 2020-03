Touax : pas d'impact significatif du coronavirus

(Boursier.com) — L'EBITDA 2019 de Touax atteint 36,9 ME en amélioration de 44% par rapport à l'année précédente.

Le résultat opérationnel s'établit à 15,1 ME, +86,6% par rapport à 2018 où il était de 8,1 ME.

Le résultat net part du Groupe est de -2,7 ME contre -4,2 ME un an plus tôt.

A la date de rédaction de ce communiqué, la pandémie de COVID-19, n'a pas eu d'impact significatif sur Touax et ses activités. 76% des revenus locatifs budgétés en 2020 étaient déjà contractualisés au 1er janvier 2020.

Jusqu'à ce jour, aucun retard n'a été enregistré dans les délais de règlement, aucun contrat commercial n'a été rompu et les tarifs sur les reconductions de contrats ne baissent pas.