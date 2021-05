Touax : niveau d'activité stabilisé malgré la pénurie de conteneurs

Crédit photo © Touax

(Boursier.com) — Le groupe Touax a présenté un total des produits retraités de ses activités du 1er trimestre 2021 de 24,6 millions d'euros et 25,4 millions d'euros à devises et périmètre constants, contre 25,7 millions d'euros à la même période en 2020.

Les activités en propriété progressent de 0,7 million d'euros avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l'activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l'activité locative, notamment dans l'affrètement de barges fluviales.

L'activité de gestion diminue de 1,8 million d'euros avec une baisse des volumes de vente de matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité de ces ventes et à la pénurie de conteneurs.

L'activité Conteneurs diminue avec un impact de conversion lié à la baisse du dollar et des ventes de matériels temporairement plus faibles. Le taux d'utilisation moyen sur la période s'élève à 99,6% contre 95,7% sur les trois premiers mois de 2020 reflétant la pénurie de conteneurs avec pour conséquence une disponibilité plus faible de conteneurs à vendre. Les commissions de gestion diminuent avec la baisse du dollar mais aussi du fait d'un volume plus faible de conteneurs sous gestion suite aux cessions de matériels détenus par les investisseurs réalisées en 2020.

Touax constate que les effets de la crise sanitaire demeurent limités au premier trimestre 2021 mais la pénurie de conteneurs et sa production limitée ont eu pour conséquence un niveau de ventes plus faible. Touax poursuit sa stratégie d'investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers avec un important carnet de commandes en cours de livraison pour plus de 100 millions d'euros.

Les perspectives sont jugées favorables avec une hausse progressive attendue du produit retraité des activités. D'un point de vue structurel et à moyen/long terme le " Green Deal " européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l'externalisation devraient continuer de soutenir les investissements des activités de Touax.