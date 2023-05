Touax : Les produits retraités des activités du 1er trimestre s'élèvent à 37,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Le total des produits retraités des activités du 1er trimestre 2023 de Touax s'élève à 37,1 millions d'euros (36,4 millions d'euros à devises et périmètre constants), stable comparé à 37,4 millions d'euros à la même période en 2022.

La baisse des ventes de matériels neufs est compensée par la croissance des revenus locatifs et la reprise des ventes de matériels d'occasion.

Ainsi, les activités en propriété diminuent de 0,9 million d'euros (-2,4%) suite à une baisse des ventes de matériels neufs et des prestations annexes (-2,5 millions d'euros) compensée par une évolution très favorable des revenus locatifs en hausse de 10,5% (+1,6 million d'euros).

Le marché du conteneur s'est normalisé sur 2023 générant une baisse des prestations annexes et des ventes de conteneurs, ces activités ayant bénéficié d'une année exceptionnelle en 2022.

L'activité locative, récurrente, continue de progresser grâce aux hausses de tarifs qui marquent la capacité du groupe à revaloriser nos contrats par rapport à l'inflation, et à la croissance des flottes.

Les activités de gestion augmentent quant à elles de 0,6 million d'euros grâce aux commissions de vente sur les matériels d'occasion appartenant aux investisseurs.

PERSPECTIVES

Le groupe Touax confirme sa stratégie d'investissements réguliers dans des actifs de qualité loués sur une longue période, tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax restent bien orientées, à un moment où la prise de conscience de la nécessité de décarboner l'économie et les transports ne fait que croître.

L'objectif de Touax est de toujours mieux servir ses clients avec des prestations en lien avec les transports durables. Nos différentes classes d'actifs profitent du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, correspondant aux attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent tous les transports verts.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 juin 2023 : Assemblée Générale des actionnaires

13 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

14 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais.