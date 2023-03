Touax : les activités restent bien orientées

(Boursier.com) — Le groupe Touax enregistre un niveau de performance opérationnelle élevé, en dépit d'une année 2022 marquée par la guerre russo-ukrainienne, l'inflation, et la hausse des taux d'intérêt.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les produits retraités des activités s'élèvent à 161,5 millions d'euros (151,8 ME à périmètre et devises constants), en progression de +29,2% par rapport à 2021 (+21,5% à devise et périmètre constants).

L'Ebitda consolidé à fin décembre 2022 progresse de 4,9 ME, à 57,9 ME et le résultat opérationnel augmente de 2,4 ME à 31,1 ME.

Le résultat net part du groupe diminue de -5,1 ME à 7,5 ME, du fait de la hausse des frais financiers suite au remboursement du capital hybride TSSDI et à une provision pour impôts de 3,8 ME.

Le groupe a finalisé en 2022 le remboursement des 50,8 ME de capital hybride TSSDI, 54% en cash et 46% par l'émission d'un nouvel EuroPP permettant à Touax SCA d'économiser 3 ME de trésorerie chaque année. Les TSSDI étant comptabilisés en fonds propres et les coupons en dividende, la partie financée en EuroPP pour 23,3 ME apparaît maintenant en dette financière au bilan et ses intérêts apparaissent au compte de résultat pour 1,6 ME par an.

La valeur nette comptable par action s'élève à 12,94 euros, en hausse de +11% par rapport au 31 décembre 2021.

Sur la base de la valeur de marché des actifs, la valeur de l'actif net réévalué par action (ANR) atteint 21,95 euros, en hausse de +9% par rapport à l'an passé.

Perspectives

Le groupe Touax confirme sa stratégie d'investissements réguliers dans des actifs de qualité loués sur une longue période tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax restent bien orientées, à un moment où la prise de conscience de la nécessité de décarboner l'économie et les transports ne fait que croître.