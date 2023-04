Touax : le RNPG recule à 7,5 ME

(Boursier.com) — Touax affiche un EBITDA consolidé à fin décembre 2022 qui progresse de 4,9 millions d'euros, à 57,9 millions d'euros et le résultat opérationnel augmente de 2,4 millions d'euros à 31,1 millions d'euros. Le résultat net part du groupe diminue de 5,1 millions d'euros à 7,5 millions d'euros du fait de la hausse des frais financiers suite au remboursement du capital hybride TSSDI et à une provision pour impôts de 3,8 millions d'euros.

Le groupe a finalisé en 2022 le remboursement des 50,8 millions d'euros de capital hybride TSSDI, 54% en cash et 46% par l'émission d'un nouvel EuroPP permettant à Touax SCA d'économiser 3,0 millions d'euros de trésorerie chaque année.

Les TSSDI étant comptabilisés en fonds propres et les coupons en dividende, la partie financée en EuroPP pour 23,3 millions d'euros apparaît maintenant en dette financière au bilan et ses intérêts apparaissent au compte de résultat pour 1,6 millions d'euros par an.