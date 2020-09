Touax : le résultat net repasse dans le vert

(Boursier.com) — Les produits des activités du 1er semestre 2020 de Touax s'élèvent à 81,3 ME contre 79,5 ME au 1er semestre 2019, soit une progression de 2,3%.

L'EBITDA du groupe s'établit à 22,6 ME au 30 juin 2020, en hausse de 41% comparé au 1 er semestre 2019 grâce à la progression de l'ensemble des activités.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 10,8 ME, en hausse de 94%.

Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2020 est positif à 2,5 ME contre une perte de -2,5 ME un an plus tôt.

Au 30 juin 2020, les ratios de Gearing et de Loan to Value du Groupe s'établissent respectivement à 1,68x et 54% contre 1,62x et 54% au 31 décembre 2019.