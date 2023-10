Touax : la division Rail renouvelle sa capacité d'investissement

(Boursier.com) — Touax annonce, pour son activité Wagons de fret, la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit confirmée de 2 ans pour un montant de 40 millions d'euros, associée à une option d'accordéon de 20 ME supplémentaires. Simultanément, tous les compartiments du contrat de financement initial ont été transformés en 'Green Loans' grâce à l'implémentation d'un "framework" orientant les financements verts du Groupe.

Avec cette nouvelle capacité de financement, Touax Rail est positionné pour profiter de nouvelles opportunités d'investissement.

Touax Rail est au coeur des transports durables en Europe et cette opération s'inscrit dans la feuille de route ESG mise en place par le Groupe pour 2023 et les années à venir. Les trois-quarts des financements du Groupe Touax (environ 76%) possèdent désormais un label ESG, grâce aux investissements dans des moyens de transport à faible émission carbone contribuant à la protection de l'environnement, et répondent à un haut degré d'exigence en matière de responsabilité sociale et de gouvernance.