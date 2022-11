Touax : l'activité progresse à fin septembre

(Boursier.com) — Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2022 s'élève à 120,23 millions d'euros (112,8 ME à devises et périmètre constants), contre 82,74 ME à la même période en 2021, en hausse de 37,5 ME (+45,3%). L'effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l'activité Conteneurs, est de 7,2 ME.

Perspectives

Dans le contexte de tensions inflationnistes et de hausse des taux d'intérêt, Touax poursuit le déploiement de ses activités grâce à un modèle économique résilient et des revenus récurrents basés sur des contrats à long terme.

Le Groupe entend saisir toute nouvelle opportunité d'acquisition d'actifs dans les prochains mois, tout en adoptant une politique prudente d'investissements. Le contexte inflationniste actuel bénéficie à la valorisation du parc d'actifs détenus. Il est cependant constaté une normalisation des prix dans l'activité conteneur, le prix d'achat des conteneurs neufs revenant aux niveaux moyens de 2020.

D'un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d'activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables restent bien orientées. "Nos différentes classes d'actifs profitent du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, en lien avec les attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent les transports verts", indique Touax.