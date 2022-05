Touax : forte progression de l'activité au premier trimestre

(Boursier.com) — Les produits retraités des activités de Touax sont ressortis à 37,4 millions d'euros sur les 3 premiers mois de l'année, en hausse de 12,9 millions d'euros (+52,3%). Le groupe note la progression de toutes les activités transports avec une surperformance de l'activité Conteneurs et une bonne résilience dans le contexte de guerre en Ukraine et d'inflation.

Touax confirme ainsi la dynamique de progression de ses revenus amorcée au second semestre 2021.

Cette forte progression résulte de la stratégie d'investissements soutenus démarrée par le groupe fin 2020 dans ses trois métiers de location longue durée de matériels respectueux de l'environnement, au service des transports durables.

PERSPECTIVES

"D'un point de vue conjoncturel, à court terme, l'environnement macroéconomique global est volatil et incertain du fait du conflit armé actuel en Ukraine. Touax n'est cependant pas directement exposée à cette guerre et aux sanctions économiques contre la Russie, n'ayant pas de filiales, de clients ou d'actifs de transport loués (à l'exception éventuellement de quelques conteneurs en transit non significatifs) en Ukraine ou Russie. De façon indirecte, ce conflit peut avoir des conséquences difficiles à appréhender en matière d'accélération de l'inflation, d'impact sur la croissance économique européenne, de perturbations logistiques, de pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs industriels (y compris le secteur ferroviaire), de hausse des taux d'intérêt. Nous constatons que nos actifs prennent de la valeur en cette période inflationniste.

D'un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d'activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables sont bien orientées. Nos différentes classes d'actifs bénéficient du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, ainsi que du soutien des pouvoirs publics, des consommateurs, des prêteurs et investisseurs pour les transports verts".

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

22 juin 2022 : Assemblée Générale des actionnaires.

28 septembre 2022 : Publication des résultats semestriels et visioconférence de présentation.

29 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels.

14 novembre 2022 : Produits des activités du 3e trimestre.