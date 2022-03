Touax : Croissance de l'activité et confirmation de la dynamique de profitabilité

(Boursier.com) — Touax annonce une hausse significative de l'EBITDA (+13%), à 53,1 millions d'euros. Le Résultat Net part du Groupe est de 12,6 millions d'euros (+114%).

Malgré l'environnement complexe lié à la crise sanitaire, le groupe a confirmé au cours de l'année 2021 la nature récurrente de son modèle d'activité et son agilité. Touax a d'une part continué de capitaliser sur les mesures stratégiques, opérationnelles et financières prises ces dernières années pour consolider et améliorer sa profitabilité, tout en développant son programme d'investissements à long terme et d'autre part s'est adaptée aux tensions générées par les perturbations logistiques liées à la reprise.

Touax confirme donc sa dynamique de profitabilité en 2021, avec un Résultat Net part du Groupe de 12,6 millions d'euros, et constate une progression de l'ensemble de ses indicateurs de performance opérationnelle.

La valeur nette comptable par action s'élève à 11,70 euros, en hausse de 23,7% par rapport au 31 décembre 2020. Sur la base de la valeur de marché des actifs, la valeur de l'actif net réévalué par action s'élève à 20,22 euros, en hausse de 42% par rapport au 31 décembre 2020. La progression importante de l'ANR s'explique par l'inflation des prix des matières premières.

"Les excellents résultats de l'exercice 2021, faisant suite aux bons chiffres de 2020, confirment le caractère récurrent de la performance du groupe. Cette année a été marquée par un rythme soutenu d'acquisitions d'actifs afin de répondre aux besoins de nos clients, ainsi que par notre adaptation à la pénurie de conteneurs. L'année 2021 valide la pertinence de notre stratégie de croissance dans la location longue durée au service des transports durables" indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.