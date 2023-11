Touax : bon maintien de l'activité sur 9 mois

(Boursier.com) — Depuis le début de l'année, Touax enregistre un bon maintien d'activité depuis le début de l'année 2023, avec 116,5 millions d'euros de revenus sur les 9 premiers mois de l'année (117,9 ME à devises et périmètre constants), contre 120,2 ME à la même période en 2022. L'évolution des revenus du Groupe Touax prouve à nouveau sa résilience dans un contexte économique mondial incertain grâce à son modèle d'affaires basé sur des contrats long terme et la diversification de ses activités.

Les activités en propriété s'élèvent à 109,6 ME sur 9 mois. Les activités en gestion ressortent à 6,9 ME.

Perspectives

Touax poursuit sa stratégie et le déploiement de ses activités de location au service des transports durables, grâce à un modèle économique résilient et des revenus récurrents basés sur des contrats à long terme.

Les activités de Touax devraient continuer à bénéficier de la prise de conscience des grands groupes industriels et de logistique de la nécessité de décarboner leurs activités de transport qui sont à l'origine de 30 % des émissions mondiales de CO2.