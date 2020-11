Touax annonce le succès de l'opération de rachat partiel de TSSDI

Touax annonce le succès de l'opération de rachat partiel de TSSDI









(Boursier.com) — Touax a procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) émis en août 2013, novembre 2013 et mai 2014, pour un montant nominal de 24,2 millions d'euros. Le montant nominal restant en circulation s'élève désormais à 26,6 millions d'euros. Cette opération permet d'optimiser la structure de capital et d'abaisser les charges afférentes. Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe Touax, commentent : "Le recentrage stratégique amorcé depuis 2018 autour des métiers de location longue durée de matériels de transport respectueux de l'environnement a permis un retour à la croissance et au profit sur le 1er semestre 2020".

L'augmentation de capital de Touax Rail pour 81,9 millions d'euros réalisée fin septembre 2020 a renforcé significativement les fonds propres de la division Rail et du groupe et permet ainsi d'accélérer son développement. La stratégie de création de valeur actionnariale du groupe Touax continue avec des initiatives pour abaisser le coût de sa dette dont cette opération fait partie.