Touax adhère au Pacte Mondial des Nations Unies

(Boursier.com) — En tant qu'entreprise promouvant le transport durable, TOUAX s'est toujours engagé dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies, le Groupe réaffirme cet engagement et confirme son soutien aux Dix principes universels énoncés dans le Pacte.

Le Pacte Mondial des Nations unies est la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociale des entreprises. Il nous demande d'intégrer les Dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption au sein du groupe et de communiquer régulièrement sur nos progrès dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

"Le Groupe est engagé dans le transport durable depuis sa création il y a 170 ans, et notre ADN est basé sur le respect des principes universels énoncés dans le Pacte. Cette adhésion est une nouvelle étape dans notre engagement pour un monde plus durable" ont déclaré Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

14 novembre 2023 : Produits des activités du 3e trimestre 2023.