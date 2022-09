Touax : accélération de la rentabilité

(Boursier.com) — L 'Ebitda du groupe Touax s'établit à 29,5 millions d'euros au 30 juin 2022, en forte hausse (+8,2 ME) par rapport au 1er semestre 2021. Cette performance provient essentiellement de la forte progression de l'activité locative des divisions Wagons de Fret et Conteneurs, soutenue par la baisse des dépenses opérationnelles pour les Wagons de Fret et le rendement provenant des achats/ventes de conteneurs en négoce. Les commissions de syndication sont également en hausse pour ces deux divisions et le volume global des ventes présente une progression très significative pour la division Conteneurs.

Le Résultat net part du Groupe du 1er semestre ressort à 7,6 ME (2 ME un an plus tôt).

Structure financière

Touax SCA a émis le 28 juin une dette obligataire (Sustainability-Linked Bond) de 33,3 ME sur 5 ans, afin de :

- rembourser une partie de sa dette existante à hauteur de 10 ME et d'allonger sa maturité de 2 ans à 2027 ;

- diminuer le coût financier de ses ressources de 0,9 ME par an, grâce au rachat intégral des 26,6 ME de TSSDI (Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée).

Le ratio prêt/valeur (Loan to Value) du Groupe s'élève à 56% au 30 juin 2022 contre 52% à fin décembre 2021. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation des investissements en matériels neufs sur le semestre (division Conteneurs notamment), dont la quotité de financement est plus élevée, ainsi que par le rachat partiel des TSSDI au 30 juin 2022 (8,5 ME ont été remboursés à cette date, le solde de 18,1 ME ayant été remboursé le 1er août 2022).

L'endettement net du Groupe ressort à 242 ME, en hausse de 11 ME depuis le début de l'année. Les capitaux propres de l'ensemble au 30 juin s'élèvent à 170,2 ME (165 ME au 31 décembre 2021). Ce chiffre intègre le remboursement du capital hybride à hauteur de 8,5 ME.

Perspectives

Touax n'est pas directement exposée au conflit russo-ukrainien, n'ayant pas de filiales, de clients ou d'actifs de transport loués (à l'exception éventuellement de quelques conteneurs en transit non significatifs) en Ukraine ou Russie.

Dans le contexte actuel de tensions inflationnistes et de hausse des taux d'intérêt, Touax poursuit le déploiement de ses activités avec confiance, fort d'un modèle économique résilient et de revenus récurrents basés sur des contrats à long terme. Le Groupe entend saisir toute nouvelle opportunité d'acquisition d'actifs dans les prochains mois, tout en adoptant une politique prudente d'investissements. Le contexte inflationniste actuel bénéficie par ailleurs à la valorisation du parc d'actifs détenus.

D'un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d'activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables restent bien orientées. Les différentes classes d'actifs de Touax profitent du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, en lien avec les attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent les transports verts.