TotalEnergies voit ses bénéfices s'envoler au troisième trimestre

(Boursier.com) — Dans un environnement porteur, TotalEnergies dévoile des résultats records au troisième trimestre avec un bénéfice net ajusté de 9,9 milliards de dollars, multiplié par 2,1 sur un an, contre un consensus de 9,44 Mds$, pour un chiffre d'affaires de 69 Mds$. Le résultat net consolidé ressort à 6,6 Mds$, en progression de 43%. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 17,8 milliards de dollars, multiplié par 3,2 sur un an et le résultat opérationnel net ajusté du secteur ressort à 10,28 Mds$ sur le trimestre, en hausse de 91%. La production d'hydrocarbures a été de 2.669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur le trimestre, en baisse de 5% sur un an.

Le Conseil d'administration a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, identique au premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021. Il a fixé les dates de détachement et de paiement de l'acompte sur dividende exceptionnel d'un montant de 1 euro par action en décembre 2022.

TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d'une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL sur le quatrième trimestre devrait être supérieur à 17 $/Mbtu.

Forte d'une génération de cash-flow élevée et d'un ratio d'endettement de 4%, la Compagnie confirme sa stratégie d'allocation de 35% à 40% du cash-flow à ses actionnaires à travers les cycles, tout en accélérant sa stratégie de transformation avec des investissements nets de l'ordre de 16 G$ pour l'année 2022, dont 4 G$ dans les énergies décarbonées.