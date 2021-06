TotalEnergies : vers un baril à 100 dollars ?

Crédit photo © Total Media

(Boursier.com) — Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, estime que le baril de pétrole pourrait renouer avec les 100 dollars... mais aussi retomber plus bas. "Il y a de fortes chances que le prix du baril atteigne 100 dollars, mais nous pourrions aussi revoir dans les années à venir des niveaux plus bas, car nous sommes habitués à la volatilité", a déclaré le dirigeant lors du 'Forum économique du Qatar'.

Les prix du brut évoluent sur un sommet de plus de deux ans au-dessus de 75 dollars le baril.

Le PDG d'Exxon Mobil, Darren Wood, a pour sa part déclaré : "au sortir de la pandémie et du manque d'investissement dans notre industrie, je pense que cela va exacerber la tension sur l'offre et la demande lorsque l'économie repartira... Puis, avec le temps, nous verrons l'offre se redresser et se rééquilibrer. Nous verrons donc ces deux phénomènes, mais à court terme, les prix seront probablement plus élevés".

Concernant TotalEnergies, Patrick Pouyanné a souligné que son groupe pourrait investir 4 milliards de dollars par an dans les renouvelables et l'électricité au cours des prochaines années s'il bénéficie de cash-flows plus élevés.