TotalEnergies : va racheter davantage d'actions après la flambée des profits trimestriels

(Boursier.com) — TotalEnergies voit ses résultats s'envoler au premier trimestre, le géant de l'énergie ayant bénéficié à plein de la flambée des prix du gaz et du pétrole. Sur la période, le groupe enregistre un résultat net ajusté de 9 milliards de dollars contre 3 Mds$ un an plus tôt et 7,31 Mds$ de consensus, pour des revenus de 68,6 Mds$ (43,74 Mds$ au T1 2021). "Le rebond des prix de l'énergie observé depuis le second semestre 2021 s'est amplifié après l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine", déclare le directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanne.

L'Ebitda ajusté est multiplié par 2,1 à 17,4 Mds$ et le cash-flow libre ressort à 5,8 Mds$. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 7,6 Mds$ contre 5,6 Mds$ sur la même période de l'exercice précédent mais ressort inférieur aux attentes des analystes (9,87 Mds$). La production s'établit à 2,843 millions de barils équivalent pétrole sur les trois premiers mois de 2022, en légère baisse de 1% sur un an.

Fort de ces résultats, la société prévoit désormais de racheter 3 milliards de dollars d'actions au premier semestre, contre 2 milliards de dollars auparavant. Elle va également augmenter de 5% l'acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 à 0,69 euro par titre.

Très exposé à la Russie, TotalEnergies a annoncé hier soir une provision de 4,1 milliards de dollars liée principalement au projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Arctic LNG 2 qui marque, selon lui, le début d'un "repli" de Russie en conséquence de la guerre en Ukraine. L'inscription de cette provision est imputable aux incertitudes que font peser les sanctions technologiques et financières sur la capacité à réaliser le projet, précise la firme.

Le groupe maintient enfin une forte discipline sur ses dépenses avec des investissements nets prévus tendant vers 15G$ en 2022, dont 25% dans les renouvelables et l'électricité.