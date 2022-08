TotalEnergies va installer 4.400 points de recharge pour véhicules électriques en Flandre

(Boursier.com) — TotalEnergies a été sélectionné pour installer 4.400 points de recharge pour véhicules électriques en Flandre. Le gouvernement flamand a, sur recommandation de la Direction Mobilité et Travaux Publics de la Région flamande, attribué au géant français de l'énergie l'installation et l'exploitation commerciale d'un service de recharge pour véhicules électriques dans les régions de la Flandre occidentale (Westhoek, Courtrai et Bruges) ainsi que le Brabant flamand (Vlaamse Rand et Louvain). TotalEnergies installera jusqu'à 4.400 points de recharge publics dans les deux prochaines années. Ces nouvelles bornes d'une puissance de 22 kVA seront opérées sous la marque TotalEnergies pour une durée de 12 ans et seront alimentées avec de l'électricité 100% renouvelable d'origine éolienne, produite en Mer du Nord au large de la Belgique.

Afin de permettre à TotalEnergies et aux différents partenaires (Fluvius, gestionnaires des infrastructures routières...) de traiter de manière efficace les demandes d'installations de bornes des usagers et des autorités locales, la Direction Mobilité et Travaux Publics a développé une plateforme internet collaborative qui rendra possible l'installation des bornes de recharge dès septembre 2022. Cette concession s'inscrit dans les multiples initiatives de la Flandre pour encourager l'électrification du parc automobile avec notamment un objectif de 35.000 points de recharge installés d'ici 2025.

Après avoir remporté les contrats publics pour l'installation et l'opération de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les villes de Bruxelles, d'Anvers, et de Gand, TotalEnergies conforte ainsi son rôle d'acteur majeur de la mobilité électrique en Belgique. La Compagnie développe également au sein de ses stations-services une offre de recharge Très Haute Puissance (jusqu'à 350 kW) sur les grands axes routiers et autoroutiers et propose dans le pays l'installation de bornes chez ses clients, professionnels et particuliers, auxquels elle fournit l'électricité.