TotalEnergies va doubler le réseau de la Ville d'Amsterdam avec 2.200 nouveaux points de recharge

(Boursier.com) — Beau contrat pour TotalEnergies aux Pays-Bas. La Municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques au géant français. Dans le cadre de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, TotalEnergies étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.

L'installation de 1.100 bornes, chacune équipée de deux points de recharge, va donner un nouvel élan au Plan de Préservation de la Qualité de l'Air mis en place par la Municipalité d'Amsterdam, qui vise zéro émission dans les transports à horizon 2030. L'un des principaux défis de cette ambition est de faciliter l'accès à un nombre suffisant de points de recharge afin de soutenir la forte croissance du parc de véhicules électriques. Amsterdam a sélectionné TotalEnergies, via sa filiale TotalEnergies Marketing Nederland, comme partenaire-clé pour réaliser cette extension de taille.

TotalEnergies se concentre sur une expérience fluide et transparente pour les e-conducteurs, tout en garantissant la disponibilité et la qualité du service de recharge. Pour la première fois à Amsterdam, TotalEnergies va, à grande échelle, grouper plusieurs bornes de recharge aux mêmes emplacements et s'appuyer sur les demandes des e-conducteurs pour déterminer ces nouvelles implantations. L'analyse des données des bornes existantes sera concomitamment mise à profit pour déterminer de façon optimale ces nouveaux sites de recharge. Quand la demande sur le réseau existant sera suffisamment élevée, de nouvelles bornes seront installées. Ainsi, TotalEnergies garantit qu'il y aura toujours suffisamment de points de recharge pour répondre à la demande et à cet effet, autant de sites de recharge que nécessaire seront ainsi installées dans la ville.