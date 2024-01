TotalEnergies : une technologie sous-marine innovante

(Boursier.com) — TotalEnergies indique que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ de Mero dans l'offshore profond pré-salifère au Brésil. L'unité pilote, qui utilise une technologie pionnière de séparation sous-marine à haute pression, séparera l'huile du gaz à haute teneur en CO2 au niveau du fond marin, permettant de réinjecter directement le gaz dans le réservoir. Cette technologie a le potentiel de diminuer le volume de gaz envoyé au FPSO en surface, réduisant ainsi l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, tout en augmentant la capacité de production du champ. L'innovation fait partie du programme de recherche et développement du consortium de Libra. L'unité pilote de séparation sous-marine HISEP sera reliée au FPSO Marechal Duque de Caxias du projet Mero 3, actuellement en construction.

"TotalEnergies est fière de participer au développement de cette nouvelle technologie sur le champ de Mero. Au-delà du bénéfice immédiat pour les opérations au Brésil, celle-ci devrait trouver des applications dans d'autres projets de la Compagnie. Cette innovation est en ligne avec l'approche de TotalEnergies de développer ses activités tout en réduisant ses émissions et ses coûts, afin d'améliorer sa compétitivité de façon durable", selon Namita Shah, Directrice générale de OneTech chez TotalEnergies... Mero est un champ unitisé opéré par Petrobras (38,6%) en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brésil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) et PPSA ( 3,5%). Présent au Brésil depuis près de cinquante ans, TotalEnergies emploie actuellement plus de 3.500 personnes dans six grands segments d'activité.