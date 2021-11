TotalEnergies : une première avec Clean Energy

(Boursier.com) — TotalEnergies et son partenaire américain Clean Energy lancent la construction de leur première unité de production de biométhane, à Friona (Texas). Le biométhane produit sera utilisé comme carburant alternatif pour la mobilité, participant ainsi à la décarbonation du transport routier. Implantée sur le site de la ferme Del Rio Dairy, l'installation sera alimentée par les effluents d'élevage de l'exploitation laitière et produira plus de 40 GWh de biométhane par an. Cette production sera commercialisée aux Etats-Unis par Clean Energy, via son réseau de stations de distribution, et permettra d'alimenter en carburant vert l'équivalent de 200 à 300 camions par an. Le traitement du lisier bovin, particulièrement émetteur de méthane, et la substitution de carburant fossile par une énergie renouvelable, permettront d'éviter l'émission de 45 000 tonnes de CO2e par an.

"Nous sommes heureux de concrétiser notre entrée sur le marché américain du biométhane en codéveloppant cette première unité, sur le site de la ferme Del Rio, via notre joint-venture avec Clean Energy", a déclaré Laurent Wolffsheim, Directeur Green Gases & Growth chez TotalEnergies. "Ce projet est un nouveau pas dans la transformation de TotalEnergies en compagnie multi-énergies et dans la mise en oeuvre de son ambition d'être un acteur majeur des renouvelables". "Ce projet Del Rio répond à une demande croissante en biométhane pour la mobilité, et constitue une parfaite illustration de notre partenariat avec TotalEnergies, l'une des plus importantes compagnies énergétiques et l'une des plus soucieuses en matière de développement durable", a déclaré Andrew J. Littlefair, président et CEO de Clean Energy. "Le biométhane est l'un des carburants les plus propres de la planète et il permet de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. La production de cette nouvelle unité participera à atteindre notre objectif de distribuer ce carburant, à émissions de carbone 100% négatives, dans toutes nos stations nord-américaines, d'ici à 2025".

En prenant une participation dans Clean Energy en mai 2018, TotalEnergies est devenu l'actionnaire principal du leader américain de la distribution de gaz renouvelable pour véhicules, avec plus de 19% aujourd'hui. Les deux partenaires ont créé une JV à parts égales en mars 2021 afin d'accélérer le développement d'unités de méthanisation aux Etats-Unis.