TotalEnergies : une première au Moyen-Orient

(Boursier.com) — TotalEnergies , Aramco et Sabic ont réussi, pour la première fois dans l'histoire de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, à transformer une huile issue de déchets plastiques en polymères circulaires certifiés ISCC+.

Cette huile de pyrolyse a été traitée à la raffinerie Satorp, codétenue par Aramco et TotalEnergies et située à Jubail (Arabie Saoudite). Elle a ensuite servi de charge à la société Petrokemya, filiale de SABIC, pour produire des polymères certifiés circulaires. Ce projet vise à ouvrir la voie à la création d'une chaîne de valeur locale pour le recyclage chimique des plastiques et la production de polymères circulaires dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le procédé permet de valoriser des plastiques non triés, qui se prêtent souvent mal au recyclage mécanique, et contribue ainsi à relever le défi lié à leur fin de vie.

Le projet a atteint son premier jalon avec l'obtention de la certification ISCC+, qui assure la transparence et la traçabilité des charges recyclées et des produits.

Trois sites industriels ont participé aux opérations : la raffinerie Satorp, l'usine de fractionnement de GNL d'Aramco à Juaymah et le site de Petrokemya. Tous trois ont reçu la certification ISCC+ permettant la production de matériaux circulaires.