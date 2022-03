TotalEnergies : Une mobilité intelligente et électrique au service des territoires

(Boursier.com) — Dans le cadre de la 6ème édition d'AUTONOMY, salon professionnel consacré aux nouvelles solutions de mobilité, TotalEnergies, acteur majeur de la transition énergétique et de l'électromobilité en France, participera à la table ronde "Une mobilité intelligente et électrique au service des territoires".

Le thème de la 6ème édition du salon AUTONOMY portera cette année sur l'accompagnement de la transition vers une mobilité? intelligente et durable.

"En effet, confrontés aux enjeux climatiques ainsi qu'à une évolution des techniques et des usages, les modes de transport vivent aujourd'hui une phase de mutation décisive. Du véhicule léger au poids lourd, TotalEnergies se mobilise pour développer des solutions concrètes afin de rendre la mobilité plus sûre, plus propre et plus efficace aussi bien pour les particuliers, les entreprises que les collectivités locales".

La Compagnie, représentée par Stéphane Chambon, Directeur des Affaires Publiques et Comptes Stratégiques de TotalEnergies Marketing France, participera à la table ronde :

Une mobilité intelligente et électrique au service des territoires

aux côtés de :

Laureline Serieys, General Manager Uber France

Cécile Maisonneuve, Présidente de Décysive

-Franck Cazenave, co-fondateur de l'entité Bosch "Objets connectés pour territoires intelligents".