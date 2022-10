TotalEnergies : une enveloppe d'augmentations salariales de 7% pour 2023 !

(Boursier.com) — TotalEnergies a annoncé ce vendredi la signature avec la CFE-CGC et la CFDT d'un accord majoritaire sur les salaires 2023 sur le périmètre du Socle Social Commun. Au titre de l'accord, le groupe accordera une enveloppe d'augmentations salariales pour 2023 de 7% des salaires ! Dans le cadre de cette enveloppe, tous les ouvriers et techniciens bénéficieront d'une augmentation générale de 5% avec un plancher de 2000 euros pour les plus bas salaires, et tous les cadres d'une garantie d'augmentation de 3,5% et d'un plancher d'augmentation de 2000 euros. Les augmentations générales et garanties seront versées dès le mois de décembre et seront rétroactives au 01/11/2022, ajoute le géant multi-énergies.

Enfin, concernant la Prime pour le Partage de la Valeur d'un mois de salaire accordée par la Compagnie, qui sera versée en décembre, l'accord prévoit un plancher de 3000 euros et un plafond de 6000 euros.

Dans ces conditions, compte-tenu de la signature de cet accord majoritaire, TotalEnergies "appelle à la fin de la grève sur l'ensemble de ses sites".