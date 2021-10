TotalEnergies : un troisième acompte sur dividende stable à 0,66 euro

(Boursier.com) — TotalEnergies va verser un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 d'un montant de 0,66 euro par action, identique au montant des premier et deuxième acomptes versés au titre de l'exercice 2021. Ce troisième acompte sera mis en paiement exclusivement en numéraire. Il sera détaché le 22 mars 2022 et payé le 1er avril 2022 (18 mars et 12 avril pour les détenteurs d'ADR).