TotalEnergies : un exercice 2022 historique, hausse du dividende et rachats d'actions au programme

(Boursier.com) — Comme la plupart des grandes majors pétrolières occidentales, TotalEnergies a enregistré des résultats record l'an passé, porté par la flambée des prix du pétrole et du gaz. Sur l'exercice, le groupe de Patrick Pouyanné réalise un résultat net total ajusté de 36,2 milliards de dollars, multiplié par deux sur un an, pour des revenus de 281 Mds$ (205,86 Mds$ un an plus tôt). L'Ebitda ajusté est ressorti à 71,58 Mds$, en progression de 69%.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 7,56 Mds$ sur le seul quatrième trimestre, 11% de plus qu'un an plus tôt, mais légèrement inférieur aux attentes des analystes. L'Ebitda ajusté a atteint 16 Mds$, en hausse de 12% (15,26 Mds$ de consensus) et le flux de trésorerie opérationnel 5,6 Mds$ (-52%), impacté par une augmentation du besoin en fonds de roulement. Les revenus ont bondi de 16% à 63,88 Mds$ et la production d'hydrocarbures s'est élevée à 2,812 millions de barils par jour (Mb/j), en hausse de 5%, bénéficiant de la montée en puissance des projets (Mero 1 au Brésil, Ikike au Nigéria), du retour de la production de Kashagan au Kazakhstan, de travaux de maintenance en baisse (en particulier sur Ichthys en Australie), malgré la sortie du champ de Termokarstovoye, en Russie. La production d'hydrocarbures a été de 2 765 milliers de barils équivalent pétrole par jour en 2022, en baisse de 2% sur un an.

"Les prix du pétrole et du gaz ainsi que les marges de raffinage sont restés solides sur des marchés à offre limitée", a déclaré Patrick Pouyanne, patron de TotalEnergies. La firme a pu profiter de cet environnement favorable, notamment en augmentant ses ventes de gaz naturel liquéfié de 22%, a-t-il précisé.

Compte tenu de la croissance structurelle du cash-flow attendue pour 2023 et des rachats d'actions réalisés en 2022 (5% du capital), le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un solde de dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,74 euro par action, soit une hausse de 6,5% du dividende ordinaire au titre de 2022 d'un montant de 2,81 euros par titre auquel s'ajoute le dividende exceptionnel de 1 euro par action versé en décembre 2022. En outre, le Conseil d'administration a confirmé une politique de retour à l'actionnaire pour 2023 visant un pay-out entre 35% et 40%, qui combinera une augmentation des acomptes sur dividende de plus de 7% à 0,74 euro/action, et des rachats d'actions pour 2 G$ au premier trimestre.

TotalEnergies anticipe une croissance de sa production d'hydrocarbures sur l'année 2023 d'environ 2% à 2,5 Mbep/j, portée notamment par trois démarrages principaux prévus cette année : le bloc 10 en Oman, Mero 2 au Brésil, et Absheron en Azerbaïdjan. Lem anagement prévoit des investissements nets à hauteur de 16 à 18 G$, dont 5 G$ dédiés aux énergies bas carbone.

TotalEnergies confirme par ailleurs son projet de spin-off de sa filiale, TotalEnergies EP Canada, en l'introduisant à la bourse de Toronto. TotalEnergies a l'intention de conserver une participation de 30% dans l'entité cotée et de distribuer 70% des actions aux actionnaires de TotalEnergies SE, sous forme d'un dividende exceptionnel en nature. Cette opération serait soumise au vote de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 26 mai 2023.