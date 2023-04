TotalEnergies : un environnement plus contrasté au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs de TotalEnergies a atteint 6,993 Mds$ (9,458 Mds$ au 1er trimestre 2022), principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz.

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est établi à 6,541 Mds$ au 1er trimestre 2023 (8,977 Mds$ au 1er trimestre 2022), principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. Pour sa part, le résultat de la société mère TotalEnergies SE, s'établit à 2,189 MdsE au 1er trimestre 2023 (1,035 MdsE au 1er trimestre 2022).

Le résultat net ajusté exclut l'effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur.

Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 2,61$ au 1er trimestre 2023, contre 3,40$ un an plus tôt.

Dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire, TotalEnergies a procédé au 1er trimestre 2023 au rachat de 32,2 millions d'actions en vue de leur annulation, pour un montant de 2 Mds$.

Le cash-flow net de TotalEnergies ressort à 3,201 Mds$ au 1er trimestre 2023 (8,723 Mds$ un an auparavant), compte tenu de la baisse de 2,005 Mds$ de la marge brute d'autofinancement et de l'augmentation de 3,517 Mds$ des investissements nets à 6,42 Mds$ ce trimestre.

Le flux de trésorerie d'exploitation de 5,133 Mds$ sur le trimestre, comparé à la marge brute d'autofinancement de 9,621 Mds$, est impacté par une augmentation du besoin en fonds de roulement de 4,5 G$ principalement liée à l'effet de la baisse des prix sur les dettes fiscales et dettes fournisseurs, à la hausse des volumes de stocks de bruts et produits pétroliers, notamment en lien avec les grèves en France, ainsi qu'à la saisonnalité de l'activité de fourniture de gaz et d'électricité.

La rentabilité des capitaux propres s'est établie à 29,7% sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Perspectives

Après être passé brièvement sous les 75$/b mi-mars, le cours du pétrole est repassé au-dessus de 80$/b au mois d'avril, notamment en raison de la décision de certains pays de l'OPEP+ de baisser leurs quotas de production afin de stabiliser un marché marqué par le risque de crise financière et de récession.

Après plusieurs trimestres de marges exceptionnellement élevées sur le diesel, les marges européennes de raffinage reculent dans un contexte d'anticipation de croissance économique plus faible et de stocks de produits pétroliers élevés, alimentés par les exportations chinoises et la réorganisation plus rapide que prévue des flux russes à la suite de l'embargo européen. Dans les semaines à venir, la demande de produits pétroliers pourrait être soutenue par l'entrée dans la période estivale aux Etats-Unis pour l'essence, ainsi que la reprise du trafic aérien mondial pour le jet.

Compte-tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL devrait se situer entre 10$ et 12$/Mbtu au 2e trimestre 2023.

Compte-tenu des niveaux de stocks élevés au sortir de l'hiver, les prix du gaz européens et asiatiques devraient rester stables au second trimestre avant de remonter dans la seconde moitié de 2023, portés par le restockage de gaz en Europe avant l'hiver et la reprise de la demande en Chine dans un contexte de croissance limitée de la production de GNL : les marchés à terme anticipent des prix de l'ordre de 18$/Mbtu pour l'hiver 2023-24.

Au niveau de l'activité de TotalEnergies au second trimestre 2023, la Compagnie anticipe une production d'hydrocarbures de l'ordre de 2,5 Mbep/j, des ventes de GNL qui devraient bénéficier du redémarrage de Freeport LNG et un taux d'utilisation des raffineries en hausse à plus de 80% compte-tenu de la fin des mouvements sociaux en France.

La Compagnie confirme sa 'guidance' en matière d'investissements nets entre 16 et 18 G$ en 2023 dont 5 G$ dans les énergies bas-carbone.