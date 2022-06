TotalEnergies : un carburant 100% renouvelable pour les 24H du Mans

(Boursier.com) — Les 62 voitures au départ de la 90ème édition (11-12 juin 2022) des 24 Heures du Mans évolueront pour la première fois avec un carburant 100% renouvelable conçu et produit par TotalEnergies. Il s'agit de l'Excellium Racing 100. Ce carburant zéro pétrole permettra une réduction d'au moins 65% des émissions de CO2 sur son cycle de vie, commente le groupe multi-énergies. Les 24 Heures du Mans, troisième manche du Championnat du monde d'Endurance (WEC) de la Fédération internationale de l'Automobile, se disputent donc pour la première fois avec un carburant 100% renouvelable produit sans pétrole. L'Excellium Racing 100 constitue "un jalon majeur du partenariat qui unit TotalEnergies à l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), dont les stratégies de transition énergétique et environnementale sont en phase avec l'ambition de TotalEnergies : atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ensemble avec la société", ajoute le groupe.

Plus de dix-huit mois de R&D ont été nécessaires pour développer ce carburant renouvelable à partir de déchets et résidus issus de la viniculture : les lies de vin et marcs de raisin. L'Excellium Racing 100 est un carburant de compétition qui répond à toutes les exigences de la FIA, des constructeurs, des motoristes et de la directive européenne sur les énergies renouvelables. En tant que partenaire hydrogène de l'ACO et de l'équipe H24 Racing, TotalEnergies déploiera également cette année une station mobile d'avitaillement en hydrogène dédiée au prototype de voiture hydrogène H24 qui participera aux courses support 'Road to Le Mans'. Le projet H24 Racing, développé par l'ACO et GreenGT, spécialiste des solutions électriques-hydrogène, a pour ambition de présenter une voiture électrique-hydrogène au départ des 24 Heures du Mans en 2025.