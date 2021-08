TotalEnergies : un carburant 100% renouvelable pour les 24 Heures du Mans

TotalEnergies : un carburant 100% renouvelable pour les 24 Heures du Mans









Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies développe un carburant 100% renouvelable pour la compétition automobile, qui sera introduit dès la saison prochaine en Championnat du Monde d'Endurance de la FIA (WEC), dont les 24 Heures du Mans 2022, et en European Le Mans Series. Le carburant de compétition 100% renouvelable proposé par TotalEnergies sera produit sur une base de bioéthanol issue de résidus viniques provenant de l'agriculture française, et d'ETBE, produit à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) sur des matières premières issues également de l'économie circulaire. Ce carburant devrait permettre une réduction immédiate d'au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste.

Baptisé 'Excellium Racing 100', le carburant "ouvre un nouveau chapitre de la transition énergétique en Endurance pour l'ensemble des acteurs de la discipline". Il aura, selon TotalEnergies, "toutes les qualités recherchées dans un carburant de compétition et saura répondre aux exigences des constructeurs ainsi qu'à la règlementation FIA sur les carburants renouvelables, en bénéficiant de l'expertise des équipes de TotalEnergies Additives and Fuels Solutions". Ces dernières ont notamment mis au point Excellium Endurance, carburant utilisé pour l'édition 2021 des 24 Heures du Mans et qui intègre déjà 10% de bioéthanol avancé.