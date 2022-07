TotalEnergies : trois projets en Angola

(Boursier.com) — TotalEnergies déploie sa stratégie multi-énergies en Angola et annonce le lancement des développements du champ pétrolier de Begonia, des champs gaziers de Quiluma et Maboqueiro, ainsi qu'un premier projet photovoltaïque d'une capacité de 35 MWc, avec une seconde phase potentielle de 45 MWc. TotalEnergies annonce aujourd'hui la décision finale d'investissement sur Begonia, premier développement sur le bloc 17/06 situé à 150 kilomètres au large des côtes de l'Angola, en accord avec le concessionnaire, l'Agencia Nacional de Petroleo, Gas e Biocombustiveis (ANPG) et les partenaires du bloc 17/06. Le développement de Begonia comporte cinq puits, qui seront raccordés à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) de Pazflor, déjà en fonctionnement sur le bloc 17. La mise en service, prévue pour fin 2024, augmentera la production du FPSO de 30 000 barils par jour.

Après CLOV Phase 3, autre projet satellite de 30 000 barils par jour lancé en juin 2022 sur le bloc 17, Begonia est le deuxième projet opéré par TotalEnergies en Angola qui utilisera des équipements de production sous-marin standardisés, permettant d'économiser jusqu'à 20% de coûts et d'accélérer le planning de livraison des équipements.

Le projet, qui représente un investissement de 850 millions de dollars, prévoit 1,3 million d'heures de travail, dont 70% seront effectuées en Angola.

TotalEnergies annonce également la décision finale d'investissement du projet 'Non Associated Gas 1' (NAG1), dans lequel la Compagnie détient une participation de 11,8% aux côtés de ses partenaires, Eni (opérateur avec 25,6%), Chevron (31%), Sonangol P&P (19,8%) et bp (11,8%).

NAG1 est le premier projet de gaz naturel non associé développé en Angola. Le gaz produit sur les deux champs offshores de Quiluma et Maboqueiro alimentera l'usine d'Angola LNG, améliorant ainsi la capacité de production de GNL de l'Angola et la disponibilité du gaz domestique pour le développement industriel du pays. Le démarrage de la production est prévu pour mi-2026.

TotalEnergies, en association avec le ministère de l'Energie et de l'Eau ainsi que ses partenaires Sonangol et Greentech, s'est également vu attribuer par les autorités angolaises, la concession qui permettra la construction de la centrale photovoltaïque de Quilemba, d'une capacité de 35 MWc, avec la possibilité d'y ajouter 45 MWc dans une deuxième phase.

Cette centrale, située à Lubango au sud du pays, devrait entrer en service fin 2023. Elle participera à la décarbonation du mix énergétique angolais et, à travers un contrat d'achat (PPA) à prix fixé, permettra à l'Etat angolais de réaliser des économies substantielles par rapport au combustible utilisé dans les centrales thermiques existantes. TotalEnergies détient une participation de 51% dans Quilemba Solar, aux côtés des filiales de Sonangol EP (30%) et Angola Environment Technology (Greentech, 19%).