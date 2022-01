TotalEnergies : Thierry Pflimlin nommé directeur général Marketing & Services

(Boursier.com) — Thierry Pflimlin est nommé directeur général Marketing & Services et membre du Comité exécutif de TotalEnergies, annonce le groupe. Il a commencé sa carrière en tant qu'attaché commercial auprès de l'Ambassade de France à Hanoi puis intègre le Groupe Total en 1984. Il est amené à occuper différents postes à l'international en Asie et Afrique. Après 5 années en tant que Directeur Général de Total Asie Pacifique à Singapour, il regagne le siège en 2012 pour prendre le poste de Directeur Général France. En 2013, il est nommé Secrétaire Général au sein de la Branche Marketing & Services. En 2016, il prend la direction de la branche Total Global Services, avant d'être nommé en 2021 directeur général Marketing & Services et membre du Comité Exécutif de TotalEnergies. Il est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de HEC.