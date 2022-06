TotalEnergies : S&P relève la note émetteur long terme

(Boursier.com) — S &P Global Ratings relève la note émetteur long terme de TotalEnergies de 'A' à 'A+'. L'agence explique que l'activité pétrolière et gazière du groupe continuera de bénéficier de prix favorables, ce qui se traduira par des mesures de crédit très solides en 2022 et 2023. "Nous pensons que la politique financière de l'entreprise soutiendra une nouvelle réduction de la dette, ce qui devrait permettre à la société de maintenir des mesures de crédit solides tout au long du cycle, y compris un ratio fonds provenant des opérations (FFO) sur dette constamment supérieur à 45%". Les perspectives 'stables' reflètent le fait que l'agence prévoit que la société continuera à gagner de la marge de manoeuvre grâce à un désendettement supplémentaire, ce qui lui permettra de faire face à des marchés potentiellement plus faibles et de maintenir un ratio FFO/dette supérieur à 45%.