TotalEnergies : sous pression

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, TotalEnergies abandonne 2,6% à 50,6 euros, emporté par la rechute des cours du pétrole. Le baril de WTI perd plus de 5% à New York, pénalisé par les craintes concernant un coup de mou de l'économie chinoise, une augmentation potentielle de la production de Saudi Aramco, ainsi qu'une éventuelle arrivée massive de brut iranien sur le marché en cas d'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Technip Energies, Maurel et Prom ou encore CGG sous-performent le marché en ce 15 août.