TotalEnergies signe un contrat de vente de GNL à long terme avec Hanwha Corp en Corée du Sud

(Boursier.com) — Dans le cadre de la World Gas Conference 2022, TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec l'entreprise coréenne Hanwha Energy Corporation pour la fourniture de 600.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, sur 15 ans, à partir de 2024. Le GNL proviendra du portefeuille mondial de TotalEnergies et sera livré au terminal de regazéification de Tongyeong, en Corée du Sud. Il servira à alimenter la nouvelle centrale électrique de 1 GW de Hanwha et HDC, actuellement en construction à côté du terminal.

"Nous sommes heureux d'étendre notre coopération de longue date avec Hanwha, avec qui nous sommes déjà partenaires sur le site pétrochimique de Daesan ainsi qu'aux États-Unis pour développer 1,6 GW de projets renouvelables. Avec ce nouveau contrat, TotalEnergies accroît ses livraisons de gaz naturel vers la Corée du Sud, le troisième importateur mondial de GNL en 2021. TotalEnergies est fier d'accompagner la transition de la Corée du Sud hors du charbon pour la production d'électricité, avec à la fois des approvisionnements en GNL et des projets d'énergies renouvelables, comme c'est le cas avec notre important projet éolien offshore "Bada" de 2 GW", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

"Il est important que nous ayons assuré notre stabilité commerciale en signant un contrat à long terme avec notre partenaire de longue date TotalEnergies, et ce malgré la volatilité du marché du GNL, dont les prix ont plus que jamais augmentés, en raison de la récente instabilité de la situation internationale. Ce contrat constitue une excellente base d'approvisionnement pour notre terminal de Tongyeong, et le succès de ce projet aura un impact important sur nos activités futures dans le domaine du GNL. À long terme, l'entreprise connaîtra une croissance régulière grâce à un portefeuille d'activités comprenant la production d'énergie solaire, le stockage, et le GNL" a déclaré Jung In Sub, PDG de Hanwha Energy Corporation.