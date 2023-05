TotalEnergies signe un contrat de partage de production pour le bloc offshore Agua Marinha au Brésil

(Boursier.com) — TotalEnergies et ses partenaires Petrobras, QatarEnergy et PETRONAS Petróleo Brasil Ltda (PPBL) ont signé ce jour un contrat de partage de production (production sharing contract, PSC) pour le bloc Agua Marinha, qui a été remporté dans le cadre du dernier appel d'offres sous régime de partage de production organisé par l'Agence nationale du pétrole brésilienne (ANP) en décembre 2022. Agua Marinha est un bloc d'exploration de 1.300 km(2) situé dans le bassin pré-salifère de Campos, au sud du champs de Marlim Sul, à environ 140 km des côtes brésiliennes. Le programme de travaux prévoit notamment un puits d'exploration à forer durant la période d'exploration.

"La signature de ce contrat pour Agua Marinha permet à TotalEnergies d'étendre sa présence dans la zone prometteuse du bassin pré-salifère de Campos, aux côtés de ses trois partenaires stratégiques. Nous nous réjouissons d'explorer ce bloc et d'entamer le forage du prospect de Touro", a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies. "L'offshore brésilien, avec ses ressources abondantes à bas coût et faible intensité carbone, est une zone clé pour la Compagnie. Agua Marinha et les deux concessions sur le bassin de South Santos obtenues en 2022 renforcent notre portefeuille d'exploration dans cette région à fort potentiel".

TotalEnergies détiendra une participation de 30% dans le bloc, aux côtés de Petrobras, opérateur (30%), QatarEnergy (20%) et PPBL (20%).