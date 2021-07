TotalEnergies signe un accord stratégique avec Amazon

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce une collaboration stratégique avec Amazon grâce à laquelle TotalEnergies aidera Amazon à atteindre son engagement d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour ses opérations, tandis qu'Amazon permettra à TotalEnergies d'accélérer sa transformation digitale. Cet accord stratégique s'appuie sur les domaines respectifs d'excellence de TotalEnergies et d'Amazon. Dans les énergies renouvelables, TotalEnergies et Amazon ont conclu des contrats d'achat d'électricité (PPA) portant sur un engagement de 474 MW de capacité de production renouvelable aux États-Unis et en Europe, avec pour objectif d'étendre leur collaboration au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. En fournissant de l'énergie renouvelable et le cas échéant des solutions de stockage par batteries, TotalEnergies contribue ainsi à l'engagement d'Amazon d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour ses opérations d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Dans le Cloud Computing, TotalEnergies a conclu avec Amazon Web Services (AWS) un accord de fourniture de solutions cloud lui permettant d'accélérer sa transition vers le cloud, et par conséquent sa transformation numérique, la digitalisation de ses opérations et l'innovation digitale. En particulier, la Digital Factory de TotalEnergies bénéficiera de l'étendue et de l'expertise des services d'AWS : infrastructure, vitesse, fiabilité et services innovants. TotalEnergies évaluera également la technologie de calcul haute performance d'AWS pour améliorer la rapidité de ses workflows clés et accélérer l'innovation de ses différentes activités dans le monde.