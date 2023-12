(Boursier.com) — TotalEnergies signe l'accord d'investissement pour son projet éolien géant au Kazakhstan. À l'occasion de la COP28 à Dubaï, en présence du Président du Kazakhstan, Patrick Pouyanné et le ministre de l'Énergie du Kazakhstan ont signé l'accord d'investissement du projet Mirny. Plus grand projet éolien jamais initié au Kazakhstan, il permettra d'alimenter en électricité bas carbone 1 million de personnes et d'éviter l'émission 3,5 millions de tonnes de CO2 par an dans le pays.

Le projet Mirny prévoit la construction d'un parc éolien terrestre de 1 GW dont les 160 éoliennes seront associées à un système de stockage d'énergie par batterie de 600 MWh pour une alimentation électrique fiable. Mirny représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars et illustre la capacité de TotalEnergies à tirer parti de sa position de partenaire majeur dans le secteur amont pour accélérer le développement des énergies renouvelables dans les pays pétroliers et gaziers.

Cet accord d'investissement intervient après la signature en juin 2023 du contrat de vente d'électricité (PPA) pour le projet Mirny, le premier signé dans le pays pour un projet de cette ampleur. TotalEnergies développera le projet Mirny en partenariat avec le National Wealth Fund Samruk-Kazyna et la National Company KazMunayGas, qui détiendront chacun une participation de 20 % dans le projet.

"A la COP28, plus de 110 pays ont appelé à tripler la capacité d'énergies renouvelables installées mondialement d'ici 2030. TotalEnergies soutient cet appel. Avec ce projet innovant d'éoliennes associées à des batteries, notre Compagnie contribue directement à cette ambition ainsi qu'à la transition énergétique au Kazakhstan", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. "La signature de cet accord d'investissement va permettre de lancer le projet Mirny qui participera au triplement de notre production d'électricité de 33 TWh à plus de 100 TWh d'ici 2030".