TotalEnergies signe des contrats d'achat d'électricité renouvelable avec Sasol et Air Liquide en Afrique du Sud

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé des contrats d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreements) avec Sasol South Africa et Air Liquide Large Industries South Africa, portant sur la fourniture d'une capacité de 260 MW d'électricité renouvelable sur une période de 20 ans.

TotalEnergies développera une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW et une ferme éolienne de 140 MW dans la province du Western Cape. Ces projets fourniront environ 850 GWh par an d'électricité verte au site de Secunda de Sasol, situé à environ 700 kilomètres au nord-est, où Air Liquide opère la plus grande unité de production d'oxygène au monde. Les deux projets fourniront une électricité renouvelable compétitive et disponible pour décarboner la production de Sasol et Air Liquide. Ces accords démontrent la volonté de TotalEnergies de contribuer à l'évolution du mix énergétique de l'Afrique du Sud. Ces projets auront des retombées positives directes pour la population locale à travers la création d'emplois.

"La production d'électricité en Afrique du Sud repose encore à 80% sur le charbon et les coupures de courant y sont quotidiennes. Nous sommes ravis de soutenir Air Liquide et Sasol pour leur approvisionnement en électricité verte, et par la même occasion de contribuer à la transition énergétique de l'Afrique du Sud qui consiste à augmenter la part des énergies renouvelables et du gaz comme alternative au charbon", a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. "Les contrats d'achat d'électricité avec les entreprises sont un marché dynamique, dont nous voulons que TotalEnergies soit l'un des principaux leaders".

Les deux projets devraient être opérationnels en 2025. Les CPPA avec Sasol et Air Liquide ont été signés par un consortium composé de TotalEnergies Marketing South Africa (70%), son partenaire Mulilo (17%) et un partenaire B-BBEE dont le nom reste à annoncer (13%).