TotalEnergies : sélectionné dans le New Jersey

(Boursier.com) — TotalEnergies et son partenaire Corio Generation annoncent que le New Jersey a sélectionné leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture d'1,34 GW d'électricité renouvelable à l'État. "Grâce à ce projet, plus de 650?000 foyers pourront être alimentés en électricité renouvelable", indique le Français.

Attentive Energy Two, coentreprise détenue par TotalEnergies (70 %) et Corio (30 %), a remporté le troisième appel d'offres pour des OREC (crédits d'énergie renouvelable offshore) organisé par l'agence des réseaux publics de l'État du New Jersey (NJBPU). Le développement du projet devrait générer jusqu'à 105 millions de dollars d'investissements dans l'économie locale et le consortium vise une mise en service en 2031.

La rentabilité du projet est assurée par le niveau garanti de revenu des OREC, au prix de $131 par MWh la première année suivant le démarrage des opérations commerciales, avec une augmentation annuelle de 3%, ainsi qu'un crédit d'impôt de 30?% au titre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA). Le contrat octroyé par le NJBPU comprend aussi un mécanisme ponctuel d'ajustement destiné à compenser la hausse des coûts de construction jusqu'à la décision finale d'investissement.