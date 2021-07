TotalEnergies se retire de Petrocedeno au prix d'une moins-value exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars

TotalEnergies se retire de Petrocedeno au prix d'une moins-value exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars









Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies , via sa filiale Total Venezuela, a décidé de transférer sa participation minoritaire non opérée de 30,32% dans Petrocedeno S.A. à la Corporation Venezolana de Petroleos (CVP), une filiale de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Equinor ayant également décidé en parallèle de céder sa participation de 9,67% dans la société, PDVSA détiendra 100% de Petrocedeno. Petrocedeno S.A. est une société qui produit, transporte et transforme en brut léger du pétrole extra-lourd de la Ceinture de l'Orénoque, au Venezuela. Cette opération, réalisée pour un montant symbolique en contrepartie d'une couverture de responsabilité générale liée à la participation passée et future de TotalEnergies dans Petrocedeno, conduit dans les états financiers de TotalEnergies à la reconnaissance d'une moins-value de cession exceptionnelle de 1,38 milliard de dollars.

"La stratégie de TotalEnergies, approuvée par ses actionnaires en mai 2021, vise à concentrer ses nouveaux investissements pétroliers sur des projets à faible intensité carbone, ce qui ne correspond pas à des projets de développement d'huiles extra-lourdes de la Ceinture de l'Orénoque", explique Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.