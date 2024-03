TotalEnergies : se renforce en Afrique du Sud

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé, conjointement avec son partenaire QatarEnergy, un accord portant sur l'acquisition de participations dans le bloc 3B/4B, situé au large de l'Afrique du Sud, auprès d'Africa Oil South Africa, Azinam (filiale à 100% d'Eco Atlantic Oil & Gas) et Ricocure. Après clôture de cette transaction, TotalEnergies détiendra un intérêt de 33% dans le permis 3B/4B et le rôle d'opérateur, et QatarEnergy détiendra un intérêt de 24% dans ce même permis.

Les intérêts restants seront conservés par les détenteurs actuels du permis : Africa Oil SA (17%), Ricocure (19,75%) et Azinam (6,25%). La transaction, dont le montant n'a pas été précisé, est soumise à l'approbation des autorités concernées. Situé dans le prolifique bassin d'Orange, à 200 km au large de la côte occidentale de l'Afrique du Sud, le bloc 3B/4B s'étend sur 17.581 km2. Il jouxte le bloc DWOB, opéré par TotalEnergies (50%) aux côtés de QatarEnergy (30%) et de Sezigyn (20%).

"?Après le succès de Venus en Namibie, TotalEnergies poursuit ses efforts d'exploration du bassin d'Orange en entrant sur ce permis prometteur en Afrique du Sud", a déclaré Kevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies.