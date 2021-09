TotalEnergies se rapproche des 40 euros

(Boursier.com) — En hausse de 0,5% à 39,30 euros ce jeudi, TotalEnergies profite du dernier avis de JP Morgan qui a ajusté son objectif de cours de 48 à 49 euros sur le groupe pétrolier, alors que les cours du baril remontent à près de 76$ le brent. JP Morgan, à l'inverse, a dégradé la valeur à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 55 à 48 euros, tandis que la Deutsche Bank vise un cours de 48,3 euros avec un avis qui reste à 'acheter'.

Malgré la menace du variant Delta du Covid-19, la consommation de carburant se redresse progressivement, tandis que la production de brut, de la mer du Nord aux États-Unis en passant par le Mexique est plus faible que prévu. "On s'attend désormais à ce que le rythme de la reprise de la demande pétrolière soit plus soutenu et se fasse sentir majoritairement en 2022", pouvait-on lire dans le rapport du cartel...