TotalEnergies / Saria : partenaires dans la production de carburant aérien durable

(Boursier.com) — TotalEnergies et Saria, leader sur le marché européen de la collecte et de la valorisation de matières organiques en produits durables, ont conclu un accord pour développer la production de carburant aérien durable sur la plateforme de Grandpuits en Seine-et-Marne.

Ce partenariat est une étape majeure dans la sécurisation de l'approvisionnement en huiles de cuisson usagées et graisses animales, matières premières éligibles à la production de carburant aérien durable. Il permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site à 210.000 tonnes par an, soit 25% de plus que le projet initial annoncé en 2020.

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies prendra une participation de 50% d'une activité de production de Saria, qui approvisionnera Grandpuits en ester de graisses animales.

Saria prendra une participation équivalente dans l'unité de production de biocarburants de la bioraffinerie de Grandpuits dont TotalEnergies restera l'opérateur. De plus, Saria fournira directement le site en huiles de cuisson usagées.

Le projet est soumis au processus légal d'information-consultation des instances représentatives du personnel de TotalEnergies et à l'approbation des autorités compétentes.