TotalEnergies : Saft remporte un contrat auprès d'Eiffage en Côte d'Ivoire

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a remporté un important contrat auprès d'Eiffage Energie Systèmes pour la livraison d'un système de stockage d'énergie (ESS) de 10 MW qui facilitera l'intégration au réseau de la centrale solaire photovoltaïque (PV) de Boundiali.

La centrale de 37,5 MWc, détenue et exploitée par CI-Energies (Côte d'Ivoire Energies), sera le premier projet solaire à grande échelle de la Côte d'Ivoire.

Le système de stockage permettra principalement de renforcer la capacité et de lisser la production intermittente de la centrale solaire afin d'assurer une alimentation prévisible et fiable du réseau d'électricité local. Ce système de stockage lithium-ion entièrement intégré comprendra six conteneurs Saft Intensium Max High Energy, qui fourniront un stockage d'énergie total de 13,8 MWh, ainsi que des dispositifs de conversion d'énergie et des systèmes spécifiques pour les centrales électriques moyenne tension.

Le système de stockage chargera ou déchargera rapidement ses batteries lihium-ion pour s'adapter à la production intermittente de la centrale solaire. Il fournira alors un profil de production régulier, équivalent à la production moyenne de la centrale sur 30 minutes, qui pourra être facilement accepté par le réseau d'électricité local. Cela garantira une utilisation optimale de l'électricité décarbonée produite.

Côte d'Ivoire Energies prévoit également de tester le système de stockage dans d'autres options de soutien au réseau telles que le contrôle de la montée en puissance de la production solaire, le maintien de la fréquence et de la puissance réactive, et le démarrage autonome. Cela fournira des données utiles sur le vieillissement de la batterie dans différents scénarios de configuration en fonctionnement.

La mise en service du système de stockage d'énergie Saft sur le site de Boundiali est prévue pour septembre 2022.