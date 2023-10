TotalEnergies : Saft livre un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans un data center Microsoft

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a livré un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour remplacer des générateurs diesel de secours dans un data center durable Microsoft en Suède. Le système, mis en service en juin 2023, constitue une étape clé de la transition de Microsoft vers des data centers sans diesel d'ici 2030.

Le nouveau BESS est le fruit de la collaboration annoncée entre TotalEnergies et Microsoft en mars 2021 pour atteindre la neutralité carbone et saisir les opportunités de déploiement plus large.

Jusqu'à présent, les générateurs diesel ont joué un rôle essentiel dans la continuité d'alimentation des data centers lors des pannes de réseau. Mais leur fonctionnement dans le cadre de l'alimentation de secours et d'essais était une source inévitable d'émissions de gaz à effet de serre. Le nouveau BESS à grande échelle surmonte ce problème grâce à 4 groupes de 4 MWh chacun qui fournissent jusqu'à 80 minutes d'énergie de secours.

Cedric Duclos, DG de Saft, a déclaré : "TotalEnergies est fier de soutenir Microsoft dans son objectif de réduction des émissions provenant des data centers. Grâce à la collaboration avec Microsoft, sa filiale Saft a été en mesure de livrer un système qui montre l'énorme potentiel de décarbonation de l'industrie numérique offert par le stockage d'énergie par batterie".

Saft a déployé BESS sur une période de 16 mois en respectant l'approche de Microsoft pour l'architecture des data centers. Il met l'accent sur la sécurité et la fiabilité en créant des systèmes de secours en groupes qui fonctionnent de manière indépendante pour assurer un haut niveau de redondance.

Outre le fait de remplacer le générateur diesel, le BESS renforce la stabilité du réseau et fournit une capacité de démarrage autonome qui garantit une reprise rapide du réseau électrique en cas de panne.

Eoin Doherty, Directeur général, EMEA, Opérations Cloud & Innovation chez Microsoft, a déclaré : "Trouver des alternatives au diesel de secours est une étape importante vers notre objectif d'avoir une empreinte carbone négative en 2030 et de retirer de l'environnement tout le carbone émis par nos opérations depuis notre fondation en 1975".

Saft a livré le BESS sous forme de solution clé en main intégrant des systèmes de conversion d'énergie et de contrôle répartis entre quatre groupes indépendants. Ce système comprenait au total huit conteneurs Intensium Max 20 High Energy organisés en quatre groupes, capables chacun de fournir une puissance maximale de 3 MW.