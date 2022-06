TotalEnergies : Saft lance une batterie Li-ion destinée aux navires électriques ou hybrides

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a lancé Seanergy 2.0, un nouveau système de batteries lithium-ion (Li-ion) conçu pour les navires tout électriques ou hybrides. Cette batterie est une solution à la fois écologique et abordable qui permet aux exploitants de navires de réduire leur consommation de carburant, leurs émissions de CO2 et de NOx ainsi que la pollution atmosphérique, sans compromis sur la performance. Son système peut être calibré pour la propulsion et d'autres besoins électriques à bord de navires comme les ferries, les bateaux de travail et les remorqueurs, les navires de ravitaillement offshore, les paquebots de croisière ou les yachts.

Ce système de batteries est conçu pour assurer une fiabilité et une longue durée de vie dans les conditions environnementales les plus difficiles. En outre, il ne nécessite aucune maintenance et il est compatible avec la maintenance prédictive grâce au transfert des données opérationnelles vers un serveur sécurisé.

Seanergy 2.0 est fabriqué en France, sur le site Saft de Poitiers. Sa conception répond aux normes de certification les plus strictes du transport maritime.