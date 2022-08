TotalEnergies : Saft facilite la transition vers les énergies renouvelables des îles siciliennes

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a installé sept systèmes batteries Flex'ion à lithium-ion en soutien d'un micro-réseau alimenté par des centrales solaires sur l'île italienne de Favignana (Sicile). Ces systèmes devraient être

pleinement opérationnels d'ici fin 2022. Sur l'île isolée d'Ustica, les batteries Flex'Ion de Saft soutiendront un micro réseau alimenté par des centrales hydroélectriques et solaires, ainsi qu'une centrale thermique existante.

Les batteries seront reliées au réseau de distribution et intégrées à un réseau intelligent (smart grid) au cours des prochains mois. Il s'agit des premières étapes du "projet I-Sole", qui fait intervenir des compagnies de distribution locales et s'appuie sur l'expertise scientifique de l'Université de Palerme et du Conseil National de la Recherche italien.

Le projet bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de la Région de Sicile, sous la direction technique de Layer Electronics, une société locale spécialisée dans l'électronique de puissance.