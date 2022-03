TotalEnergies : Saft équipe Longyearbyen d'un système de stockage d'énergie

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a remporté un contrat clé en main pour un système de stockage d'énergie (ESS) destiné à la communauté la plus septentrionale du monde, Longyearbyen, au Svalbard, archipel de la région arctique norvégienne.

Le nouveau système lithium-ion de 6 mégawatts (MW) et 7 mégawatts-heure (MWh) sera logé dans 6 conteneurs et reposera sur la technologie Intensium Max High Energy de Saft.

L'entreprise fournira une solution entièrement intégrée qui comprendra des systèmes de conversion d'énergie et de contrôle. Elle livrera le projet d'ici fin 2022, un délai ambitieux compte tenu de l'éloignement et des conditions climatiques.

Le nouvel ESS soutiendra la transition souhaitée par le conseil de Longyearbyen vers une communauté zéro émission et une réduction de 100 % des émissions de CO2. Une fois installé près de la centrale à charbon de la ville, il fournira une capacité de réserve pour surmonter les fluctuations et constituera une alimentation de secours pour assurer les démarrages à froid. Lorsque la centrale au charbon fermera ses portes en 2023, l'ESS assurera le contrôle de la tension et de la fréquence pour intégrer des générateurs diesel et des quantités croissantes d'énergie renouvelable.

L'achat de cette immense batterie marque le début de la transformation de Longyearbyen en une société zéro émission. Ce système de stockage par batteries, qui sera l'un des plus grands de Scandinavie, contribuera à une meilleure sécurité d'approvisionnement, à une diminution des coûts d'exploitation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.